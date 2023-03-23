Протестующие французы подожгли мэрию Бордо

Протестующие против повышения пенсионного возраста французы подожгли мэрию Бордо

Протестующие против повышения пенсионного возраста французы подожгли мэрию Бордо. К демонстрантам присоединились пожарные. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На опубликованном в сети видео запечатлено полыхающее здание и окружившая его толпа людей, среди которых и прибывшие на место спасатели. Подробности инцидента пока не сообщаются.

Демонстрации и беспорядки во Франции, которые связаны с принятием решения о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет, проводятся уже неделю. Соответствующий законопроект был принят в обход парламентского голосования. Это событие вызвало активное неприятие со стороны общественности, профсоюзов и оппозиционных политиков.

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что правительство Франции создало условия для «социального взрыва» среди граждан.

Ранее стало известно, что роскошный ужин в Версальском дворце, запланированный президентом Эммануэлем Макроном к визиту короля Великобритании Карла III и его супруги Камиллы, перенесут в другое место из соображений безопасности.

