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17:29, 23 марта 2023Спорт

Хиддинк назвал самого талантливого футболиста России

Гус Хиддинк выразил сомнение в том, что в России появится игрок талантливее Аршавина
Андрей Аршавин

Андрей Аршавин. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк назвал Андрея Аршавина самым талантливым российским футболистом. Его слова приводит «РБ Спорт».

Специалист выразил сомнение в том, что в стране когда-нибудь появится игрок, который превзойдет Аршавина. «Андрей — один из самых одаренных футболистов, которых я видел», — добавил Хиддинк.

Аршавин — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года и бывший капитан национальной сборной. Форавард также известен по выступлениям за лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань», казахстанский «Кайрат» и петербургский «Зенит». Вместе с сине-бело-голубыми он трижды становился чемпионом России, а также завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году.

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006-го по 2010 год. При нем россияне завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы-2008. Тогда под руководством голландца российские футболисты в 1/4 финала обыграли сборную Нидерландов. В полуфинале сборная России уступила будущим чемпионам — испанцам.

Ксения Курашкина
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