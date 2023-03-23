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14:30, 23 марта 2023Забота о себе

Любителей шашлыка предупредили о смертельной болезни

Диетолог Мансурова предупредила, что шашлык и дым от мангала содержат канцерогены

Фото: Ambitious Creative / Unsplash

Шашлык и другое жаренное на огне мясо, а также дым от мангала содержат канцерогены, рассказала диетолог Ирина Мансурова. Врач предупредила любителей таких блюд о риске развития смертельной болезни в беседе с Life.

В преддверии шашлычного сезона Мансурова призвала россиян не слишком увлекаться жаренным на огне мясом. По ее словам, канцерогены присутствуют не только в приготовленных таким образом продуктах, но и в дыме от мангала. В дым входят угарный газ, бензпирен и другие вредные вещества.

Испарения от капающего на угли жира тоже опасны для здоровья, добавила диетолог. Канцерогены из них могут стать причиной развития рака. «Хочу отметить, что обычные дрова менее вредны, чем угли, продающиеся в магазинах. Розжиг наносит тройной удар. После того как вы дрова подожгли, необходимо подождать минут 20–25», — рассказала Мансурова.

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Диетолог посоветовала пропекать продукты на углях, а не жарить. Для этого расстояние между углями и продуктами должно быть не меньше 25 сантиметров. Подгоревшую корочку с мяса нужно срезать, добавила она.

Вредны для организма и копченые продукты, так как использующийся для их приготовления дым также опасен. Канцерогены в копченой рыбе или колбасе образуются при нагреве растительного масла и в прогорклом жире.

Ранее врач Елена Попова предупредила об опасности самой популярной приправы. Она пояснила, что при злоупотреблении ею возникают проблемы с почками.

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Вера Владзиевская
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