Известный промоутер назвал причины срыва тура украинской певицы Повалий в России

Промоутер Лавров назвал «украинскую историю» причиной срыва тура Повалий по России

Известный промоутер и бывший директор Софии Ротару Сергей Лавров назвал причины срыва концертного тура переехавшей в Россию украинской певицы Таисии Повалий. Об этом он рассказал в беседе с «Московским комсомольцем».

Медиаменеджер назвал причиной отмены выступлений «украинскую историю». «Все прекрасно понимают, что она с Украины. А сейчас наши граждане настроены очень патриотично. И не разбираются: на чьей стороне Повалий или та же Лорак. Понимают: Украина и все — не хотят идти на концерт», — объяснил промоутер.

Лавров добавил, что Повалий никогда не была «звездой номер один», из-за чего не собирала залы и не организовывала успешных концертных туров. Медиаменеджер подчеркнул, что за время творческой деятельности артистка не обзавелась «большими хитами»: «У Повалий есть одна песня, которая ушла в народ — "Одолжила". Все, больше, на мой взгляд, нет ничего».

Ранее концерты Таисии Повалий были отменены в Чите и Улан-Удэ. По словам организаторов, весь запланированный тур исполнительницы по России сорван.

В начале февраля этого года украинская певица объяснила переезд в Россию. Артистка призналась, что переезд в Москву всегда был ее мечтой. По словам Повалий, она никогда не забывала про свои корни и никого не предавала. При этом она заявила, что «привыкла быть там, где правда», поэтому в конфликте двух стран поддерживает Россию. По мнению певицы, Россия защищает ее.