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22:56, 23 марта 2023Спорт

Роналду установил мировой рекорд по количеству матчей за сборную

Португалец Криштиану Роналду установил мировой рекорд по количеству матчей за сборную
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Pedro Nunes / Reuters

Португальский нападающий Криштиану Роналду установил мировой рекорд по количеству матчей за сборную. Об этом в Twitter сообщает WhoScored.

38-летний форвард вышел в стартовом составе сборной Португалии на матч отбора чемпионата Европы 2024 года против Лихтенштейна и поразил ворота соперников на 8-й минуте. Эта игра стала для него 197-й за национальную команду. На момент написания заметки противостояние продолжается. Счет 1:0. Предыдущий рекорд — 196 встреч — принадлежал кувейтскому нападающему Бадеру Аль-Мутаву.

Ранее 23 марта Роналду рассказал, что рекорды являются его мотивацией для продолжения карьеры. Он отметил, что не хочет останавливаться на уже достигнутых результатах и намерен выступать дальше.

В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы-2016, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.

Ксения Курашкина
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