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18:47, 23 марта 2023Спорт

Назван стартовый состав сборной России на матч с Ираном

Захарян и Антон Миранчук вошли в стартовый состав сборной России на матч с Ираном

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным назвал стартовый состав команды на товарищеский матч с Ираном. Об этом сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).

Место в воротах займет Матвей Сафонов, в защите сыграют Вячеслав Караваев, Руслан Литвинов, Максим Осипенко и Даниил Хлусевич. В полузащите выйдут Антон Зиньковский, Антон Миранчук, Данил Глебов, Далер Кузяев и Арсен Захарян. На острие атаки сыграет Николай Комличенко.

Команду на поле с капитанской повязкой выведет Кузяев. Игра состоится в Тегеране и начнется в 20:00 по московскому времени.

26 марта россияне сыграют с футболистами из Ирака на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Противостояние начнется в 18:00 по московскому времени.

Ксения Курашкина
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