В США заявили об угрозе нацбезопасности из-за упавшего в Черное море дрона

Конгрессмен Уильямс заявил об угрозе нацбезопасности США после падения дрона в Черное море

Возможное решение России поднять со дна упавший в Черное море американский беспилотник предоставляет угрозу национальной безопасности США, считает конгрессмен-республиканец Брэндон Уильямс. Соответствующие заявление политика содержится в резолюции, внесенной им на рассмотрение конгресса. «Лента.ру» ознакомилась с текстом документа.

«Беспилотный летательный аппарат ВВС США действовал безопасно и ответственно в международном воздушном пространстве и в соответствии с международным правом (...) Два истребителя сбросили топливо и столкнулись с дроном, в результате чего дрон совершил аварийную посадку в Черном море», — говорится в документе.

Принимая во внимание вышеуказанные факты, автор резолюции заявляет об опасности для Вашингтона возможных попыток поднять беспилотник со дна Черного моря.

Палата представителей осуждает действия российских военных и признает, что попытки России поднять беспилотник представляют угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов Брэндон Уильямс текст резолюции

Инцидент с американским беспилотником произошел 14 марта в небе над Черным морем. По данным Министерства обороны России, дрон летел в сторону российской границы с выключенными транспондерами. В ведомстве отметили, что он нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного Москвой с начала специальной военной операции на территории Украины.

Поднятые на перехват российские истребители в контакт с беспилотником не вступали, оружие не применяли, заявили в Минобороны. БПЛА начал резко маневрировать, потерял управление и упал в воду, добавили в ведомстве.

Американская сторона утверждает, что два российских Су-27 перехватили беспилотник, который выполнял рутинные операции. При этом Пентагон подтвердил, что MQ-9 выполнял разведывательную миссию.

15 марта секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев сообщил, что Россия попытается достать остатки упавшего в Черное море американского дрона. Американская сторона, в свою очередь, заявляла, что были приняты необходимые меры по защите дрона от попадания в чужие руки, в частности, с аппарата была удаленно стерта вся информация.