Патрушев: Россия попытается достать остатки упавшего в Черное море американского дрона

Россия попытается достать остатки упавшего в Черное море американского дрона. Об этом заявил секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев, сообщает в среду, 15 марта, ТАСС.

«Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо... И будем этим заниматься обязательно», — сказал он.

Секретарь Совета безопасности России подчеркнул, что надеется на успех операции по подъему беспилотника.

Ранее в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал американский БПЛА MQ-9, отметив, что он летел с выключенными транспондерами, нарушил границы района режима использования воздушного пространства в районе Крыма и двигался в направлении госграницы России. Самолеты ВКС России в контакт с ним не вступали и огня не открывали. По заявлению военного ведомства, дрон начал резко маневрировать, потерял управление и упал в воду.

В то же время командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хеккер обвинил Россию в сознательном уничтожении дрона. При этом, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что перехваченный над Черным морем американский беспилотник выполнял разведывательную миссию.