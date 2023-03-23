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17:04, 23 марта 2023Спорт

В Турции рассказали об отношении к российским футболистам

Журналист Будка рассказал, что в Турции нет негатива по отношению к российским футболистам

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Журналист Independent Turkish Алпер Будка рассказал об отношении к российским футболистам в Турции. Его слова приводит «Чемпионат».

Будка заявил, что в Турции нет негатива по отношению к игрокам из России. «Турецких болельщиков в первую очередь интересуют качества футболиста, а не его национальность», — объяснил он.

В чемпионате Турции выступает три российских футболиста. Федор Кудряшов и Марк Мампасси защищают цвета «Антальяспора», а Магомед Оздоев играет за «Фатих Карагюмрюк».

Ранее Кудряшов пожаловался на проблемы с зарплатой в «Антальяспоре». «Большая ли задолженность по зарплате? Пять месяцев. При этом премиальные платили вовремя», — рассказал футболист.

Дарья Коршунова
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