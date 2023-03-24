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12:38, 24 марта 2023Мир

Макрон вызвал возмущение французов жестом в прямом эфире

Эммануэль Макрон снял часы в прямом эфире и вызвал возмущение французов
СюжетПенсионная реформа:

Кадр: Emmanuel Macron / YouTube

Президент Франции Эммануэль Макрон вызвал возмущение французов, когда решил снять с запястья часы во время интервью в прямом эфире по поводу нашумевшей пенсионной реформы. Об этом пишет L'Independant.

Политик во время разговора о легитимности профсоюзов осторожно убрал руки под стол и снял с руки часы. В социальных сетях жест французского лидера расценили как попытку скрыть предмет роскоши в момент разговора о социальных проблемах.

Елисейский дворец связался с изданием и пояснил, что Макрон снял часы по технической причине. «Президент снимает часы не для того, чтобы спрятать их, а потому, что только что жестоко ударил ими по столу. Шум отчетливо слышен всего за несколько секунд до начала видео, опубликованного в социальных сетях», — отметили там.

Во дворце также опровергли высокую стоимость аксессуара. «Вопреки тому, что говорят и в социальных сетях, эти часы явно не стоят 80 тысяч евро. Цена общедоступна, а Bell and Rose — производитель, который имеет партнерские отношения со многими учреждениями», — подчеркнули в канцелярии французского лидера.

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Ранее популярность президента Франции Эммануэля Макрона упала до рекордного минимума на фоне пенсионной реформы. Отмечается, что рейтинг главы государства снизился на четыре пункта за последний месяц. Так, работой политика в настоящий момент довольны лишь 28 процентов опрошенных. Данный показатель является самым низким с начала 2019 года, когда пошел на спад кризис «желтых жилетов».

В Париже 18 марта полицейские задержали 122 человека на акции против повышения пенсионного возраста. Известно, что в митинге приняли участие всего около 4,2 тысячи человек.

31 января почти три миллиона человек приняли участие в демонстрациях против пенсионной реформы во Франции. Первые митинги против пенсионной реформы во Франции прошли 19 января. Тогда на улицы вышли более миллиона человек.

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Виктория Кондратьева
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