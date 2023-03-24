Макрон вызвал возмущение французов жестом в прямом эфире

Эммануэль Макрон снял часы в прямом эфире и вызвал возмущение французов

Президент Франции Эммануэль Макрон вызвал возмущение французов, когда решил снять с запястья часы во время интервью в прямом эфире по поводу нашумевшей пенсионной реформы. Об этом пишет L'Independant.

Политик во время разговора о легитимности профсоюзов осторожно убрал руки под стол и снял с руки часы. В социальных сетях жест французского лидера расценили как попытку скрыть предмет роскоши в момент разговора о социальных проблемах.

Елисейский дворец связался с изданием и пояснил, что Макрон снял часы по технической причине. «Президент снимает часы не для того, чтобы спрятать их, а потому, что только что жестоко ударил ими по столу. Шум отчетливо слышен всего за несколько секунд до начала видео, опубликованного в социальных сетях», — отметили там.

Во дворце также опровергли высокую стоимость аксессуара. «Вопреки тому, что говорят и в социальных сетях, эти часы явно не стоят 80 тысяч евро. Цена общедоступна, а Bell and Rose — производитель, который имеет партнерские отношения со многими учреждениями», — подчеркнули в канцелярии французского лидера.

Ранее популярность президента Франции Эммануэля Макрона упала до рекордного минимума на фоне пенсионной реформы. Отмечается, что рейтинг главы государства снизился на четыре пункта за последний месяц. Так, работой политика в настоящий момент довольны лишь 28 процентов опрошенных. Данный показатель является самым низким с начала 2019 года, когда пошел на спад кризис «желтых жилетов».

В Париже 18 марта полицейские задержали 122 человека на акции против повышения пенсионного возраста. Известно, что в митинге приняли участие всего около 4,2 тысячи человек.

31 января почти три миллиона человек приняли участие в демонстрациях против пенсионной реформы во Франции. Первые митинги против пенсионной реформы во Франции прошли 19 января. Тогда на улицы вышли более миллиона человек.