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09:27, 24 марта 2023Спорт

Месси забил 800-й мяч в карьере

Месси забил 800-й мяч в карьере во время товарищеского матча сборных Аргентины и Панамы

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Аргентинский нападающий Лионель Месси забил 800-й мяч в профессиональной карьере. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

35-летний форвард отличился во время товарищеского матча сборных Аргентины и Панамы. Месси поразил ворота соперников на 89-й минуте встречи. Этот гол стал для него 99-м за национальную команду. Еще 672 мяча он забил за испанскую «Барселону» и 29 — за французский «Пари Сен-Жермен».

26 февраля аргентинец достиг отметки в 700 голов за клубную карьеру, забив в гостевом матче 25-го тура чемпионата Франции против «Марселя».

Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. С ПСЖ он подписал контракт в августе 2021-го. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Ксения Курашкина
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