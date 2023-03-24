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02:10, 24 марта 2023Мир

Белый дом сообщил о работе над организацией разговора Байдена с Си Цзиньпином

Белый дом заявил о работе над организацией разговора Байдена с Си Цзиньпином по телефону
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер . Фото: Jim LoScalzo / CNP / Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о работе над организацией телефонного разговора президента США Джо Байдена с лидером КНР Си Цзиньпином. Ее слова передает ТАСС.

«Мы работаем над этим», — заявила Жан-Пьер в ответ на вопрос о возможном разговоре Байдена и Си. При этом она добавила, что американским властям «нечего подтвердить или анонсировать» по данной теме.

Ранее в Белом доме заявили, что телефонные переговоры между президентом Джо Байденом и лидером Си Цзиньпином еще не запланированы, но американскому политику хотелось бы, чтобы звонок состоялся. Политолог Малек Дудаков выразил мнение, что такое желание Байдена связано с визитом Си Цзиньпина в Россию.

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Марина Совина
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