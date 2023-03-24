Медведев предупредил о применении любого оружия в случае попытки отвоевать Крым

Медведев: попытка ВСУ отвоевать Крым даст основания России применить любое оружие

Попытка Украины отвоевать Крым даст России основание применить любое оружие, в том числе то, которое предусмотрено ядерной доктриной. Об этом в пятницу, 24 марта, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

«Если говорить о каких-то серьезных наступлениях, которые связаны с попыткой отвоевать Крым, совершенно очевидно, что это основание для применения всех средств защиты, включая предусмотренные основами доктрины ядерного сдерживания, когда использование любых видов вооружения против России грозит существованию самого государства», — сказал политик.

Медведев пояснил, что попытка отколоть часть России будет означать посягательство на существование государства. Он добавил, что у Москвы будут все основания на применение любого оружия и выразил надежду на то, что Запад это понимает. Кроме того, Медвев считает, что заявления Киева о возврате Крыма являются пропагандой.

10 марта советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пообещал устроить «горячий и очень, очень жаркий сезон» в Крыму. По его словам, Киев объяснит, что к Украине нужно относиться «не то что с уважением, а с большим страхом».

8 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев должен «уничтожить» российские объекты, которые наносят ущерб стране. Политик уточнил, что речь идет об «определенных пунктах», которые находятся на территории России.