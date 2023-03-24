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12:47, 24 марта 2023Россия

Песков объяснил решение не отключать подсветку Кремля в «Час Земли»

Песков: подсветку Кремля не будут отключать в «Час Земли» из-за признания WWF иноагентом

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В 2022 году Кремль не будет участвовать в экологической акции «Час Земли», в связи с чем подсветку архитектурного ансамбля Кремля не станут отключать. Сообщение пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова передает ТАСС.

По словам Пескова, отказ участвовать в «Часе Земли» обусловлен статусом в России организатора акции — Всемирного фонда дикой природы, WWF, который Минюст России признал иноагентом.

«Час Земли» — акция, которая проводится раз в год для того, чтобы побудить население планеты бережно относиться к природе. 25 марта участники акции на один час отключают свет в жилых помещениях, а также подсветку памятников и иных достопримечательностей.

11 марта, на следующий день после признания WWF иноагентом, организация заявила о намерении добиться отмены этого статуса. В фонде посчитали необоснованным решение Минюста России и сообщили о намерении обжаловать его в суде.

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Алан Босиков
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