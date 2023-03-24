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10:04, 24 марта 2023Спорт

Российского голкипера признали второй звездой дня в НХЛ

Российского голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестеркина признали второй звездой дня в НХЛ

Фото: Matt Slocum / AP

Российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина признали второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В матче против «Каролины Харрикейнс» россиянин отразил 29 бросков из 30. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Нью-Йорка. Таким образом, Шестеркин одержал свою 33-ю победу в сезоне-2022/2023.

Первой звездой вечера назвали голкипера «Даллас Старс» Джейка Эттингера, совершившего 40 сэйвов в игре против «Питтсбург Пингвинс». В тройку лучших также попал защитник «Вашингтон Кэпиталс» Джон Карлсон, на счету которого гол и передача в матче против «Чикаго Блэкхокс».

5 сентября 26-летний Шестеркин занял второе место в рейтинге лучших голкиперов НХЛ. На первой строчке расположился двукратный обладатель Кубка Стэнли, российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. На пятом месте остановился олимпийский чемпион в составе сборной России Илья Сорокин, защищающий ворота «Нью-Йорк Айлендерс».

Ксения Курашкина
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