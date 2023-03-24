Кремль анонсировал совещание по реализации послания Путина Федеральному собранию

Песков заявил, что совещание по реализации послания Путина состоится на следующей неделе

Совещание по реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится на следующей неделе. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 24 марта, его слова приводит ТАСС.

«Оно сдвинуто было на неделю. Мы ожидаем на следующей неделе это совещание», — анонсировал официальный представитель Кремля.

16 марта стало известно, что Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию. В список вошли 12 пунктов, часть из которых разбита на подпункты.

Глава государства огласил послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. В ходе обращения Путин озвучил ряд задач, стоящих перед страной. Кроме того, президент объявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.