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12:22, 24 марта 2023Россия

Кремль анонсировал совещание по реализации послания Путина Федеральному собранию

Песков заявил, что совещание по реализации послания Путина состоится на следующей неделе

Фото: Globallookpress.com

Совещание по реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится на следующей неделе. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 24 марта, его слова приводит ТАСС.

«Оно сдвинуто было на неделю. Мы ожидаем на следующей неделе это совещание», — анонсировал официальный представитель Кремля.

16 марта стало известно, что Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию. В список вошли 12 пунктов, часть из которых разбита на подпункты.

Глава государства огласил послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. В ходе обращения Путин озвучил ряд задач, стоящих перед страной. Кроме того, президент объявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

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Варвара Родикова
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