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09:55, 24 марта 2023Наука и техника

Представлены первые наушники с термометром

Huawei выпустила первые беспроводные наушники с термометром и пульсометром

Изображение: Huawei

Китайская компания Huawei представила первые на рынке беспроводные наушники с возможностью измерения температуры и пульса. Об этом сообщает издание Huawei Central.

Гарнитура FreeBuds Pro 2+ была выпущена для китайского рынка. Устройство оснащено двухрежимным датчиком пульсометра для замера частоты сердечных сокращений. По словам инженеров компании, наушники также могут измерять температуру тела пользователя — за работу функции отвечает особый алгоритм.

Huawei FreeBuds Pro 2+ передают данные в приложение, в котором информация анализируется и сохраняется. В случае аномально высокого пульса программа пришлет уведомление на смартфон пользователя.

Также гарнитура имеет 11-миллиметровые динамические драйверы, поддерживает кодеки L2HC и LDACTM, позволяет воспроизводить пространственный звук высокой четкости, имеет функцию активного шумоподавления, которая может блокировать посторонний шум уровнем до 47 децибел. Huawei FreeBuds Pro 2+ оценили в 1499 юаней (около 17 тысяч рублей), наушники поступят в китайскую продажу 7 апреля.

В середине марта колумнист Bloomberg Марк Гурман заявил, что Apple добавит в наушники AirPods функции слухового аппарата. По словам специалиста, компания добавит новые возможности в свою гарнитуру в течение ближайшего года или двух лет.

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Андрей Ставицкий
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