Кандидат в президенты Турции пообещал вывести страну из НАТО

Политик Перинчек заявил о намерении вывести Турцию из НАТО в случае прихода к власти

Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил о намерении вывести страну из НАТО в случае его победы на предстоящих президентских выборах. Об этом он сообщил РИА Новости.

«При нашем правлении Турция обязательно выйдет из НАТО», — пообещал политик, объяснив свою позицию тем, что альянс представляет угрозу для страны.

По словам Перинчека, результаты опросов общественного мнения демонстрируют, что на сегодняшний день 80 процентов населения Турции воспринимают США как угрозу. Кроме того, добавил он, 70 процентов турецкого народа считают Россию и Китай друзьями.

Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о проведении 14 мая всеобщих выборов президента и парламента. Турецкий лидер также примет участие в выборах.