Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:22, 24 марта 2023Мир

Вучич назвал сумасшедшими времена из-за преследования политиков

Вучич назвал «сумасшедшими» времена, когда суд в Гааге может преследовать политиков

Александар Вучич

Президент Сербии Александр Вучич назвал сумасшедшими времена, когда суд в Гааге преследует лидера великой страны. Об этом он упомянул 24 марта, выступая на траурных мероприятиях, посвященных 24-й годовщине агрессии НАТО, передает ТАСС.

«Мы живем в сумасшедшие времена. <...> Перед нами тяжелый период, мы живем в такие времена. Мог ли кто-нибудь представить, что будет преследоваться лидер одной из величайших стран мира?» — посетовал политик.

17 марта МУС выдал ордеры на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что такое решение было принято на фоне ситуации на Украине. В Кремле отметили, что спокойно относятся к таким заявлениям.

Материалы по теме:
«Они пропагандировали ненависть» Как радиостанция меньше чем за год разожгла один из самых кровавых геноцидов в истории
«Они пропагандировали ненависть»Как радиостанция меньше чем за год разожгла один из самых кровавых геноцидов в истории
21 октября 2022
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия. Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия.Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
14 декабря 2022

20 марта постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что работа Международного уголовного суда в Гааге не имеет ничего общего с правосудием. Он также напомнил, что Международный уголовный суд (МУС) имел полную юрисдикцию над преступлениями западных стран в Ираке, но не привлек к ответственности никого из виновных.

В свою очередь, 22 марта, Мария Львова-Белова заявила, что не получила от МУС в Гааге никаких документов о вменяемых ей преступлениях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ДНР обвинили Запад в подталкивании Киева к контрнаступлению
Северные страны подписали документ о сотрудничестве в области воздушной обороны
«Видишь, что пассажир прячется? Ты к нему с билетом не приставай»
Минздрав прокомментировал данные о числе внезапных смертей у мужчин в России
США и Канада заявили о намерении «эффективно конкурировать» с Китаем
Кадырова наградили медалью за правозащиту
Вучич обвинил НАТО в убийстве сербов в 1999 году
Директор МХАТ объяснил проблемы с билетами по «Пушкинской карте»
Румынского сенатора внесли в базу «Миротворца»
Байден перепутал Канаду с Китаем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.