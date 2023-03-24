Вучич назвал сумасшедшими времена из-за преследования политиков

Вучич назвал «сумасшедшими» времена, когда суд в Гааге может преследовать политиков

Президент Сербии Александр Вучич назвал сумасшедшими времена, когда суд в Гааге преследует лидера великой страны. Об этом он упомянул 24 марта, выступая на траурных мероприятиях, посвященных 24-й годовщине агрессии НАТО, передает ТАСС.

«Мы живем в сумасшедшие времена. <...> Перед нами тяжелый период, мы живем в такие времена. Мог ли кто-нибудь представить, что будет преследоваться лидер одной из величайших стран мира?» — посетовал политик.

17 марта МУС выдал ордеры на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что такое решение было принято на фоне ситуации на Украине. В Кремле отметили, что спокойно относятся к таким заявлениям.

20 марта постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что работа Международного уголовного суда в Гааге не имеет ничего общего с правосудием. Он также напомнил, что Международный уголовный суд (МУС) имел полную юрисдикцию над преступлениями западных стран в Ираке, но не привлек к ответственности никого из виновных.

В свою очередь, 22 марта, Мария Львова-Белова заявила, что не получила от МУС в Гааге никаких документов о вменяемых ей преступлениях.