На Украине допустили принятие иностранцев на службу в ВВС

Спикер ВС Украины Игнат допустил, что на службу в ВВС могут начать принимать иностранцев

На службу в Военно-воздушных силах (ВВС) Украины могут начать принимать иностранцев. Об этом заявил представитель командования ВВС Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, передает издание «Общественное. Новости».

По словам Игната, ВСУ получили много обращений от людей, имеющих отношение к авиации. «Это украинцы, которые работают за рубежом на различных типах авиационной техники. (...) [Также] были и граждане других государств», — заявил он.

Представитель командования ВВС допустил, что человек с военно-учетной специальностью пилота или авиатехник может на вполне законных основаниях стать военнослужащим ВСУ. «Гражданин другого государства, но военнослужащий ВСУ», — добавил Игнат.

Он также отметил, что в настоящее время ВС Украины эксплуатируют советскую технику, а поэтому пилотов достаточно. Но в случае поставок Киеву истребителей F-16 или другой западной техники, в рядах воздушных сил могут появиться иностранцы.

Ранее Игнат назвал устаревшими и неэффективными истребители МиГ-29, которые Украине планирует поставить Словакия. По его словам, в этих самолетах «морально устарела техника», в том числе ракеты и бортовые радиолокационные станции.