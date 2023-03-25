Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара в Аксае

Прокуратура начала проверку из-за пожара в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае

Прокуратура организовала проверку из-за крупного пожара в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области. Об этом РИА Новости сообщил представитель надзорного ведомства.

Известно, что металлический склад на Новочеркасском шоссе загорелся утром 25 марта, после чего огонь перекинулся на рядом стоящий ангар. В настоящее время площадь пожара под Ростовом-на-Дону составляет 1,2 тысячи квадратных метров — ему присвоен третий ранг сложности.

«Прокуратура начала проверку соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования», — подчеркнул представитель областной прокуратуры.

Согласно открытым источникам, по данному адресу в Аксае расположено предприятие ООО «Химпоставщик-Дон», которое является производителем и поставщиком продуктов для строительной отрасли и лакокрасочной промышленности.

16 марта стало известно о другом ЧП в Ростове-на-Дону. Тогда сообщалось, что перед началом пожара в здании погрануправления ФСБ на проспекте Сиверса раздался взрыв. Всех людей вывели из здания. К обеду экстренные службы заявили о ликвидации открытого горения.