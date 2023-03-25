В Госдуме высказались о замене лица российского актера в украинском сериале

Депутат Драпеко раскритиковала замену лица российского актера в украинском сериале

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре российская и советская актриса Елена Драпеко в беседе с «Лентой.ру» раскритиковала замену лица российского актера на украинского в сериале телеканала «СТБ».

Ранее появилась информация о том, что украинский телеканал «СТБ» в своем новом сериале «Последнее письмо любимого» заменил лицо российского актера Прохора Дубравина на лицо украинца Дмитрия Саранкова. РБК сообщает, что замена произошла при помощи технологии deepfake.

Это большая глупость Елена Драпеко депутат Госдумы

«На самом деле Прохор Дубравин может подать [исковое заявление] в суд в защиту своего права. Но надо смотреть его договор. Если в договоре нет такого права (замены лица при помощи технологии deepfake — прим. «Ленты.ру»), то можно подавать заявление в том числе и в украинский суд. Потому что законодательство здесь общеевропейское», — заявила Драпеко.

Ранее продюсер Александр Роднянский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) объявил об отказе от работы в России и подчеркнул, что не будет заниматься фильмами и сериалами на русском языке. По его словам, у него есть планы, связанные с Украиной.

Продюсер подчеркнул, что «сфокусирован на производстве международных проектов для глобальных платформ» на английском и других языках.

