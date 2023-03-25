Генпрокуратура взяла на контроль следствие по делу журналистки Баязитовой

Генпрокуратура взяла на контроль ход следствия по делу журналистки Александры Баязитовой

Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ход и результаты следствия по делу журналистки Александры Баязитовой, обвиняемой в вымогательстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что генпрокуратура ответила на обращение главы Совета по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, который просил генпрокурора Анатолия Разинкина проверить законность и обоснованность избрания меры пресечения в отношении Баязитовой. В ответе ведомства говорится, что при поступлении в следственный изолятор обвиняемая в установленном порядке прошла медицинское обследование.

«Заболеваний, предусмотренных перечнем, установленным постановлением правительства России и препятствующих содержанию под стражей, не установлено. Состояние здоровья врачами оценивается как удовлетворительное, необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», — подчеркнул Разинкин.

Информация о задержании журналистки появилась 10 августа 2022 года. Ей и двум администраторам Telegram-канала «Адские бабки» Ольге Архаровой и Инне Чуриловой предъявили обвинения по пункту «б» части 3 статьи 163 («Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере») УК РФ. Потерпевшим по делу выступил сотрудник Промсвязьбанка Александр Ушаков. По данным следствия, фигурантки требовали у него 1,2 миллиона рублей.

Баязитова заявила, что ей суть обвинений неясна. Обвиненным грозит до 15 лет колонии.