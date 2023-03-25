Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
14:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 5-й матч
ЦСКА
Сегодня
17:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 5-й матч
Филадельфия Флайерз
Сегодня
20:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
Сегодня
20:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз
Сегодня
21:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз
Сегодня
23:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз
Сегодня
23:00 (Мск)
Сан-Хосе Шаркс
НХЛ - регулярный чемпионат
09:13, 25 марта 2023Спорт

Ассистентский дубль российского игрока принес победу «Колорадо» в матче НХЛ

Ассистентский дубль Валерия Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Аризоной» в матче НХЛ

Фото: Ron Chenoy-USA TODAY Sports / Reuters

«Колорадо Эвеланш» обыграло «Аризону Колотис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:1. Одержать победу «Колорадо» помог ассистентский дубль российского форварда Валерия Ничушкина. Он был признан третьей звездой матча. Всего в его активе 41 очко по системе «гол плюс пас» в 42 матчах сезона-2022/2023.

Российский голкипер команды Александр Георгиев отразил 17 бросков из 18. Эта победа стала для него 33-й в сезоне.

Ничушкин является воспитанником челябинской команды. На протяжении двух сезонов он играл в КХЛ за ЦСКА. С 2018 года нападающий выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В 2019 году Ничушкин пополнил состав «Колорадо». В минувшем сезоне нападающий вместе с командой выиграл Кубок Стэнли.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Бывший советник ЦРУ рассказал о действиях США при крахе Украины
В Госдуме призвали запретить работу МУС в России
Ассистентский дубль российского игрока принес победу «Колорадо» в матче НХЛ
Украинский телеканал заменил в сериале лицо российского актера
Названа причина утечки личных данных пользователей ChatGPT
Япония, Россия и КНР договорились о снижении квоты на вылов сайры
В Турции произошло землетрясение
Названы симптомы для самодиагностики психического расстройства
Эксперты допустили задержку соглашения по «Силе Сибири-2»
Диетолог рассказала об опасных последствиях запивания холодной водой пищи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.