Ассистентский дубль российского игрока принес победу «Колорадо» в матче НХЛ

Ассистентский дубль Валерия Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Аризоной» в матче НХЛ

«Колорадо Эвеланш» обыграло «Аризону Колотис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:1. Одержать победу «Колорадо» помог ассистентский дубль российского форварда Валерия Ничушкина. Он был признан третьей звездой матча. Всего в его активе 41 очко по системе «гол плюс пас» в 42 матчах сезона-2022/2023.

Российский голкипер команды Александр Георгиев отразил 17 бросков из 18. Эта победа стала для него 33-й в сезоне.

Ничушкин является воспитанником челябинской команды. На протяжении двух сезонов он играл в КХЛ за ЦСКА. С 2018 года нападающий выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В 2019 году Ничушкин пополнил состав «Колорадо». В минувшем сезоне нападающий вместе с командой выиграл Кубок Стэнли.