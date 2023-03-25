Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:03, 25 марта 2023Бывший СССР

В России отреагировали на слова Зеленского о контрнаступлении

Депутат Чепа убежден, что США вынуждают Украину идти в контрнаступление

Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки вынуждают Украину идти в контрнаступление, убежден первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о невозможности перейти в контрнаступление.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время не могут перейти в контрнаступление на восточном направлении из-за нехватки боеприпасов.

Это очередной шаг шантажа к поставкам очередной партии оружия

Алексей Чепадепутат Госдумы

«Украина вместе с США шантажирует тем самым Европу для того, чтобы европейцы передавали как можно больше вооружения. С другой стороны, Соединенные Штаты вынуждают ВСУ идти в контрнаступление, чтобы показать эффективность тех затрат, которые производит Европа. Из этого можно сделать вывод, что идут попытки дальнейшей эскалации напряженности», — заявил Чепа.

Материалы по теме:
«США чувствуют себя на Украине как дома» Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
«США чувствуют себя на Украине как дома»Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
22 февраля 2023
Украина впервые получит западные танки и наступательное вооружение. Почему в НАТО решились пойти на обострение конфликта?
Украина впервые получит западные танки и наступательное вооружение.Почему в НАТО решились пойти на обострение конфликта?
20 января 2023

23 марта Зеленский заявил, что принятие нужных для Киева решений затягивается. По его словам, отсутствуют успехи по поддержке Украины. Он также пожаловался, что поставки дальнобойных ракет и современных западных самолетов для страны значительно затягиваются.

21 марта Украина попросила США предоставить дополнительное вооружение. Разговор на соответствующую тему прошел между руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Названо количество отслуживших в ЧВК «Вагнер» и помилованных заключенных
Стилист Рогов назвал «громкий тренд» этого сезона
Раскрыта тактика российских военных в Артемовске
Медведев пообещал россиянам благополучный и счастливый 2023 год
Украинские чиновники усомнились в успехе контрнаступления ВСУ
Военный эксперт назвал условие появления угрозы российским самолетам в зоне СВО
Боррель не стал называть китайский план по Украине полностью пророссийским
Смолов оценил высказывание Кокорина о пользе тюрьмы
Стало известно об изменении характера обстрела Каховской ГЭС
Названа роковая ошибка Макрона на посту президента Франции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.