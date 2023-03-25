В России отреагировали на слова Зеленского о контрнаступлении

Депутат Чепа убежден, что США вынуждают Украину идти в контрнаступление

Соединенные Штаты Америки вынуждают Украину идти в контрнаступление, убежден первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о невозможности перейти в контрнаступление.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время не могут перейти в контрнаступление на восточном направлении из-за нехватки боеприпасов.

Это очередной шаг шантажа к поставкам очередной партии оружия Алексей Чепа депутат Госдумы

«Украина вместе с США шантажирует тем самым Европу для того, чтобы европейцы передавали как можно больше вооружения. С другой стороны, Соединенные Штаты вынуждают ВСУ идти в контрнаступление, чтобы показать эффективность тех затрат, которые производит Европа. Из этого можно сделать вывод, что идут попытки дальнейшей эскалации напряженности», — заявил Чепа.

23 марта Зеленский заявил, что принятие нужных для Киева решений затягивается. По его словам, отсутствуют успехи по поддержке Украины. Он также пожаловался, что поставки дальнобойных ракет и современных западных самолетов для страны значительно затягиваются.

21 марта Украина попросила США предоставить дополнительное вооружение. Разговор на соответствующую тему прошел между руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.