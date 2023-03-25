Россия взяла под контроль почти 30 населенных пунктов в Харьковской области

Глава Харьковской администрации Ганчев: Россия контролирует 29 населенных пунктов региона

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные контролируют порядка 29 населенных пунктов в регионе. Об этом он сообщил ТАСС.

По словам чиновника, представители администрации регулярно выезжают на места и передают грузы гуманитарной помощи в подконтрольные России населенные пункты.

«Но, к сожалению, из-за регулярных обстрелов посетить удается не все населенные пункты», — посетовал он.

Ранее Ганчев заявил о насильной эвакуации из Купянска. «Случилось то, о чем мы уже говорили. Киевский режим начал насильно вывозить людей из Купянска <...>. Они это делают под лозунгом якобы спасательной операции, но мы подозреваем, чем это все обернется», — сказал он.

В середине февраля глава Харьковской администрации анонсировал взятие населенных пунктов Россией. «Все населенные пункты, которые были под контролем наших сил до сентября, будут планомерно освобождаться», — сказал Ганчев, отметив, что уже 20 населенных пунктов региона находятся под контролем России.