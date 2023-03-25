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13:46, 25 марта 2023Бывший СССР

Киев начал массовую мобилизацию жителей Снигиревского района Херсонской области

Мэр Снигиревки Барбашов: Киев массово мобилизует мужское население Снигиревского района

Фото: Edgar Su / Reuters

Киев массово мобилизует в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителей подконтрольных ему территорий Снигиревского района Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу района Юрия Барбашова.

По словам Барбашова, на данный момент в регионе начали всеохватывающий призыв в армию мужского населения. «Председатели сельсоветов просто подали списки мужского населения, они все учтены в военкоматах: приезжают, забирают из дома, арестовывают, там работает комендантский час», — уточнил он.

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Кроме того, мэр Снигиревки заявил, что мобилизованных бойцов бросают в самые горячие места на фронте. «У нас есть сведения, что некоторые ребята, призванные из нашего района, все-таки смогли сдаться российской армии, чувствуют себя хорошо, все у них отлично», — высказался собеседник издания в заключение.

7 февраля Верховная Рада Украины подавляющим числом голосов проголосовала за продление военного положения в стране. Оно будет действовать на Украине еще 90 дней начиная с 19 февраля 2023 года. На тот же срок в стране продлевается всеобщая мобилизация.

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Карина Черных
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