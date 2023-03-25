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11:08, 25 марта 2023Спорт

Медведев предложил изменить систему выдачи Fan ID

Медведев заявил, что выдача Fan ID в России приобретает совершенно абсурдные формы

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил изменить систему выдачи карты болельщика (Fan ID). Его слова приводит РИА Новости.

«Если во время чемпионата мира хотя бы было понятно, что речь идет об обеспечении глобальной безопасности, то сейчас это приобретает совершенно абсурдные формы», — отметил политик.

Медведев также заявил, что он осведомлен о случае недопуска семьи болельщиков на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за отсутствия Fan ID у семимесячного ребенка. Он назвал эту ситуацию издевательством.

Госдума приняла закон о Fan ID в декабре 2021 года. Для прохода на трибуны на матчи РПЛ каждый болельщик обязан иметь персонифицированную карту зрителя, которую ранее было невозможно оформить удаленно.

Андрей Стрельцов
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