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13:31, 25 марта 2023Силовые структуры

Россиянин в маске мумии выкрал из ювелирного один товар на 192 тысячи рублей

Shot: в Омске мужчина в маске мумии выкрал из ювелирного цепочку за 192 тысячи рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Омске мужчина в маске мумии выкрал из ювелирного магазина, расположенного в торговом центре (ТЦ) «Апельсин», один товар на сумму на сумму 192 тысячи рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, незнакомец с бинтами на лице попросил примерить золотую цепочку. Консультанта в российском магазине не смутил вид мужчины. Продавец отдала украшение, человек в маске надел цепочку на себя и бросился в бега.

Позже сотрудники полиции задержали 44-летнего преступника. Удалось выяснить, что у мужчины уже есть судимость за грабеж. Кроме того, в день происшествия он в том же виде попытался совершить налет на другой магазин, но там продавцы проявили бдительность.

13 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге преступники ограбили ювелирный магазин. На появившихся в сети кадрах с места было видно, как один из злоумышленников успокаивал и гладил продавщицу. В это время его подельники разбили витрину и забрали украшения. Затем мужчины скрылись.

До этого ограбление магазина «Якутские бриллианты» в столичном ТЦ «Афимолл Сити» попало на видео. Неизвестный украл с прилавка два кольца из белого золота с бриллиантами. По предварительным данным, похищенные украшения стоили около миллиона рублей.

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Анна Щербакова
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