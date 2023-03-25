Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
14:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 5-й матч
ЦСКА
Сегодня
17:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 5-й матч
Филадельфия Флайерз
Сегодня
20:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
Сегодня
20:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз
Сегодня
21:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз
Сегодня
23:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз
Сегодня
23:00 (Мск)
Сан-Хосе Шаркс
НХЛ - регулярный чемпионат
11:52, 25 марта 2023Спорт

Смолов оценил высказывание Кокорина о пользе тюрьмы

Смолов заявил, что Кокорин имеет право на мнение о том, что тюрьма полезна для мужчин

Фото: Эмин Джафаров/ Коммерсантъ

Форвард «Динамо» Федор Смолов оценил высказывание нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина о пользе тюрьмы для мужчин. Об этом сообщаетcя на сайте сине-бело-голубых.

По его словам, футболист имеет право высказать свое мнение. «Конечно, чтобы там оказаться, нужно нарушить закон, так что у меня это чуть-чуть не вяжется», — заявил Смолов.

Игрок добавил, что общался с Павлом Мамаевым, который придерживается противоположного мнения. «Каждый из них сделал свои выводы», — заключил игрок.

1 февраля Кокорин заявил, что не жалеет о наличии у него судимости. По его мнению, каждому мужчине не помешало бы оказаться за решеткой.

8 октября 2018 года Кокорин вместе с Мамаевым устроили две драки в центре Москвы. Спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Названо количество отслуживших в ЧВК «Вагнер» и помилованных заключенных
Стилист Рогов назвал «громкий тренд» этого сезона
Раскрыта тактика российских военных в Артемовске
Медведев пообещал россиянам благополучный и счастливый 2023 год
Украинские чиновники усомнились в успехе контрнаступления ВСУ
Военный эксперт назвал условие появления угрозы российским самолетам в зоне СВО
Боррель не стал называть китайский план по Украине полностью пророссийским
Смолов оценил высказывание Кокорина о пользе тюрьмы
Стало известно об изменении характера обстрела Каховской ГЭС
Названа роковая ошибка Макрона на посту президента Франции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.