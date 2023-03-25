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11:49, 25 марта 2023Мир

Названа роковая ошибка Макрона на посту президента Франции

Аналитик Осипов: Макрон совершил роковую ошибку, не спросив парламент о пенсионной реформе
СюжетПенсионная реформа:

Фото: Yoan Valat / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон совершил роковую ошибку, когда решил принять изменение пенсионного возраста в стране в обход голосования в парламенте. Главную ошибку нынешнего лидера Пятой республики в интервью NEWS.ru назвал старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов.

По мнению Осипова, политика Макрона лишь подорвала доверие народа к институтам власти. «Неправильная тактика — принятие закона [о повышении пенсионного возраста] в обход парламента — расширила кризис, вывела его за рамки пенсионной реформы. Теперь уже это кризис демократии и управления обществом, доверия к институтам власти», — разъяснил эксперт по Франции.

Помимо этого, Осипов считает, что Макрон может пожертвовать своей популярностью ради продвижения реформы, так как по конституции он не сможет баллотироваться на третий срок.

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Популярность президента Франции Эммануэля Макрона упала до рекордного минимума на фоне пенсионной реформы. Отмечается, что рейтинг главы государства снизился на четыре пункта за последний месяц. Так, работой политика в настоящий момент довольны лишь 28 процентов опрошенных. Данный показатель является самым низким с начала 2019 года, когда пошел на спад кризис «желтых жилетов».

Ранее сообщалось, что более миллиона французов вышли на акции протеста против повышения пенсионного возраста. Однако, по данным Всеобщей конфедерации труда (ВКТ), число демонстрантов превысило 3,5 миллиона человек.

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Варвара Кошечкина
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