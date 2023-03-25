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23:50, 25 марта 2023Россия

Путин оценил количество ежедневно используемых снарядов на Украине

Путин: ВСУ используют в сутки около 5 тыс. снарядов, а США в месяц производят лишь 15 тыс.
СюжетРоссия и НАТО:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24» оценил количество ежедневно используемых снарядов на Украине. Глава государства отметил, что Вооруженные силы страны (ВСУ) за сутки выпускают около пяти тысяч боеприпасов, в то время как США в месяц производят лишь 15 тысяч, передает РИА Новости.

Российский лидер задался вопросом о том, много или мало миллион снарядов для Киева, отметив, что это «очень приличное количество».

«Во-первых, в ведущих странах НАТО, скажем, в тех же Соединенных Штатах Америки, исходя из тех источников, которыми мы располагаем, ежемесячно производится 14-15 тысяч снарядов… Вооруженные силы Украины, по подсчетам наших военных, используют за сутки боевых действий до пяти тысяч снарядов», — указал Путин.

Он также сообщил, что, по данным, которые имеются у России, в следующем году страны НАТО планируют производить 42 тысячи единиц боеприпасов ежемесячно и увеличить это количество до 75 тысяч к 2025 году.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил ежедневный расход снарядов на Украине и заявил, что он превышает уровень их производства в странах Запада. Он отметил, что в настоящее время бои были настолько интенсивными, что Киев использовал от четырех до семи тысяч артиллерийских снарядов ежедневно.

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Марина Совина
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