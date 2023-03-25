Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:56, 25 марта 2023Россия

Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Эрдогана

Представитель Кремля Песков подтвердил разговор Путина с Эрдоганом

Фото: Mikhail Klimentyev / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Информацию об этом подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Разговор состоялся», — заявил пресс-секретарь российского президента, добавив, что Кремль сообщит детали позднее. Ранее о разговоре сообщила канцелярия турецкого лидера.

Эрдоган в ходе телефонного разговора поблагодарил своего российского коллегу за позитивное отношение к продлению Черноморской зерновой инициативы. Он также заявил о важности переговоров для скорейшего прекращения конфликта между Россией и Украиной, а также отметил, что Москва с Анкарой могут вместе сделать новые шаги в сфере экономического сотрудничества.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Между Польшей и Германией увидели нарастающий конфликт
Стало известно о срочной продаже Джиганом трехэтажного особняка в Подмосковье
Прокуратура закрыла пиццерию после госпитализации нескольких посетителей
Названы основные причины появления грыжи и способы ее лечения
На протестах во Франции ранили фотографа и подожгли две полицейские машины
Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Эрдогана
Десятки человек погибли в США из-за торнадо
Живший на две семьи мужчина из Дагестана застрелил свою жену
Американский ведущий разоблачил ложь Байдена о «Северных потоках»
Военные ВСУ назвали самое смертоносное российское оружие
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.