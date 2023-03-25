Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Эрдогана

Представитель Кремля Песков подтвердил разговор Путина с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Информацию об этом подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Разговор состоялся», — заявил пресс-секретарь российского президента, добавив, что Кремль сообщит детали позднее. Ранее о разговоре сообщила канцелярия турецкого лидера.

Эрдоган в ходе телефонного разговора поблагодарил своего российского коллегу за позитивное отношение к продлению Черноморской зерновой инициативы. Он также заявил о важности переговоров для скорейшего прекращения конфликта между Россией и Украиной, а также отметил, что Москва с Анкарой могут вместе сделать новые шаги в сфере экономического сотрудничества.