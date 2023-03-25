В России возник дефицит трупного материала для обучения медиков

«Ъ»: организаторы кадавер-курсов для медиков столкнулись с дефицитом трупного материала

Российские частные образовательные проекты, которые организуют кадавер-курсы для медиков (обучение прикладной анатомии на телах), столкнулись с дефицитом биоматериала. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дефицит в России кадаверов — трупов, с которыми медики проводят учебные манипуляции в учебных целях, изданию подтвердили в двух частных компаниях, организующих такие курсы. Глава образовательного проекта KinesioCourse, врач-реабилитолог Михаил Касаткин объяснил, что в последние годы трупный материал закупался за рубежом из-за особенностей законодательного регулирования этой сферы в России.

Основным поставщиком тел были США, однако дефицит возник после введения санкций против России, американские компании перестали напрямую работать с российскими, объяснил коммерческий директор образовательного проекта Moscadaver Олег Колесов.

По его словам, проблему удалось решить через «возможности параллельного импорта». Собеседники издания отказались назвать рыночные расценки. Колесов уточнил, что цена на кадавера в среднем выросла на 80–120 процентов, подорожала и стоимость обучения. Все это отразится на конечных потребителях медуслуг — пациентах, предупредил он.

Касаткин рассказал, что большинство подобных проектов в России переходят на пластинаты — специально подготовленный трупный материал, который можно использовать многократно. Однако его невозможно «вскрыть, разделить сухожилия, посмотреть, как устроен человеческий организм изнутри».

Ранее в фитнес-клубах России пожаловались на дефицит профессиональных инструкторов. К этому привел переход тренеров к онлайн-занятиям после пандемии. Как отмечает HeadHunter, сейчас в индустрии на одну позицию приходится менее двух резюме. В других сферах это соотношение равно 4,4 резюме на вакансию.