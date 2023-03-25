Тренер Томас Тухель заявил, что для него большая честь возглавить «Баварию»

Немецкий тренер Томас Тухель прокомментировал назначение главным тренером «Баварии». Его слова приведены на официальном сайте команды.

«Даже если вы долгое время работаете за границей, вы все равно осознаете значение "Баварии". ДНК клуба обязывает. Когда речь идет о "Баварии", речь всегда идет о победе и о том, как она достигается», — заявил Тухель, назвав немецкую команду одной из самых талантливых в Европе. Он подчеркнул, что для него большая честь возглавить этот клуб, и поблагодарил руководство за доверие.

24 марта Бавария официально объявила об увольнении главного тренера Юлиана Нагельсмана и о назначении Тухеля на его пост. Контракт с 49-летним специалистом рассчитан до конца июня 2025 года.

Тухель родился в Баварии. Ранее он возглавлял дортмундскую «Боруссию», парижский «Пари Сен-Жермен», с которым дважды выигрывал чемпионат Франции, и лондонский «Челси», который под руководством немца выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2020/2021.

В сентябре 2022 года Тухель покинул «Челси». Сообщалось, что причина увольнения тренера связана не с результатами клуба, а с категорическим отказом специалиста от трансфера португальского форварда Криштиану Роналду.