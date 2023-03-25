Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:55, 25 марта 2023Мир

Адмирал США раскритиковал командование из-за поставок оружия Украине

Адмирал США Дэрил Каудл раскритиковал командование из-за поставок оружия Украине

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Адмирал Военно-морского флота (ВМФ) США Дэрил Каудл раскритиковал командование, отвечающее за строительство высокоточных ракет для военных кораблей, подлодок и самолетов, из-за поставок оружия Украине. Об этом сообщает The New York Times.

По словам собеседника издания, США нуждаются в данном оружии ради сохранения национальной безопасности во время повышенной напряженности со сверхдержавами — Китаем и Россией.

«Мы говорим о боевых действиях, о национальной безопасности и борьбе с конкурентом и потенциальным противником, который не похож ни на что, что мы когда-либо видели. Пентагон отправляет свои запасы оружия, чтобы помочь Украине сдерживать Россию, а Вашингтон настороженно наблюдает за признаками того, что Китай может спровоцировать новый конфликт, вторгнувшись на Тайвань», — отметил Каудл.

9 мая прошлого года американский лидер Джо Байден подписал закон о поставках Киеву вооружений в рамках программы ленд-лиза. Законопроект об ускоренной военной помощи республике носит название «Закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о необходимости увеличить Российскую армию
В России отреагировали на слова Зеленского о контрнаступлении
Медведев призвал привести в чувство российские военкоматы
Тренер рассказал о простой десятиминутной тренировке для снижения веса
Адмирал США раскритиковал командование из-за поставок оружия Украине
Медведев призвал лишить иноагентов доходов в России
Российские пилоты пожаловались на проблемы с получением летных документов
Стало известно о состоянии госпитализированного Николая Сванидзе
Москвичей предупредили о похолодании в конце марта
В сборной Ирака высказались о безопасности проведения матча в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.