Адмирал США раскритиковал командование из-за поставок оружия Украине

Адмирал США Дэрил Каудл раскритиковал командование из-за поставок оружия Украине

Адмирал Военно-морского флота (ВМФ) США Дэрил Каудл раскритиковал командование, отвечающее за строительство высокоточных ракет для военных кораблей, подлодок и самолетов, из-за поставок оружия Украине. Об этом сообщает The New York Times.

По словам собеседника издания, США нуждаются в данном оружии ради сохранения национальной безопасности во время повышенной напряженности со сверхдержавами — Китаем и Россией.

«Мы говорим о боевых действиях, о национальной безопасности и борьбе с конкурентом и потенциальным противником, который не похож ни на что, что мы когда-либо видели. Пентагон отправляет свои запасы оружия, чтобы помочь Украине сдерживать Россию, а Вашингтон настороженно наблюдает за признаками того, что Китай может спровоцировать новый конфликт, вторгнувшись на Тайвань», — отметил Каудл.

9 мая прошлого года американский лидер Джо Байден подписал закон о поставках Киеву вооружений в рамках программы ленд-лиза. Законопроект об ускоренной военной помощи республике носит название «Закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине».