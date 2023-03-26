Британцы возмутились состоянием вооруженных сил после просьбы генерала к Путину

Читатели DM возмутились состоянием ВС Британии после обращения генерала Бэрронса к Путину

Читатели Daily Mail возмутились состоянием Вооруженных сил Великобритании после обращения генерала в отставке сэра Ричарда Бэрронса к президенту России Владимиру Путину. Свое мнение они выразили в комментариях в Twitter.

Экс-командующий объединенными войсками страны заявил, что если Россия захочет напасть на Великобританию, Владимир Путин должен будет предупредить Лондон об этом за пять-десять лет, чтобы у британцев были шансы на победу.

«Если они десантируются в пятницу, то к утру понедельника будут уже в Вестминстерском дворце, а население и пресса будут все еще стонать о помидорах и оптовых закупках рулонов туалетной бумаги», — написал комментатор с никнеймом @JohnAngo67.

«Страна, которая не может защитить себя, становится колонией», — подчеркнул @LiepschJoyce.

Некоторые пользователи призвали Запад к нормализации отношений с Россией и переговорам, в том числе в контексте ситуации на Украине и поставок вооружений Киеву. «Почему Запад продолжает дразнить медведя? Почему политики не могут использовать дипломатию?» — задался вопросом @guides_way.

Ряд комментаторов указал, что у России есть гиперзвуковые ракеты и ядерное оружие, которого будет достаточно, чтобы противостоять Великобритании.

«Две русских атомных бомбы и весь остров превратится в стекло. Им даже не нужно использовать свою живую силу», — заявил @7MMXXI.

«Российская гиперзвуковая ракета поразит Великобританию за 18 минут. Российская ядерная бомба мощностью 20 мегатонн может облучить большую часть Великобритании. Правительство Великобритании действительно играет с тротилом (а не только с огнем) в войне в Европе 21-го века», — заключил @SeniorLivesMatr.

В феврале генерал в отставке Ричард Бэрронс заявил, что армия Великобритании столкнется со снарядным голодом в первый же день потенциальной войны с Россией.