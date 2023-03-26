Российские военные: Украина отправляет на самые сложные участки боев русскоязычных бойцов

Российские военные обвинили командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в том, что оно отправляет на самые сложные участки боев в Донецкой народной республике (ДНР) русскоязычных бойцов, передает РИА Новости.

Собеседники агентства показали паспорта и военные билеты погибших украинцев, которые штурмовали укрепленный район войск России.

Один из военнослужащих отметил, что мобилизованные, чьи документы были обнаружены, призывались в основном из Одесской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

«Это наводит на мысль, что псевдовласти украинские гонят на убой в основном русскоязычное, православное население на наше русскоязычное население, тем самым стравливая нас», — добавил военный.

Он выразил мнение, что родные погибших не знаю о смерти близких, командование не докладывает о потерях семьям. Российские военнослужащие показали документы бойцов ВСУ, среди которых Лисневский Иван Иванович, 1984 года рождения, из Одессы; Бабан Арсений Вадимович, 1997 года рождения, уроженец Белгород-Днестровского района Одесской области, проживавший в Полтаве; Алиев Константин Константинович, 1989 года рождения, из Одесской области.

Ранее «Русская Весна» сообщила, что российские разведчики 503 полка 19 дивизии Южного военного округа сорвали поездку командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожский фронт.

