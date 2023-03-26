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12:27, 26 марта 2023Мир

Лавров заявил о переходе США всех граней приличия

Глава МИД Лавров: США перешли все грани приличия, стремясь утвердить свою гегемонию

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Вашингтон в стремлении утвердить свою гегемонию перешел уже все грани приличия. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров. Его слова в воскресенье, 26 марта, приводит ТАСС.

«От Соединенных Штатов можно ожидать чего угодно. Они в стремлении утвердить свою гегемонию перешли уже все грани приличий: дипломатических, этических, любых других», — заявил министр.

14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся с беспилотником MQ-9 США над Черным морем. В США сообщили, что БПЛА проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве и его «задел проводивший сопровождение российский самолет».

Комментируя произошедшее, Лавров отмечал, что Вашингтон не может не понимать, что инициативы, направленные на эскалацию между двумя ядерными державами, являют собой серьезные риски для всех.

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Евгения Куликова
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