Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:53, 26 марта 2023Россия

Путин заявил о пересечении Западом бордовых линий

Путин заявил, что Запад пересекает красные и бордовые линии, поставляя вооружение Киеву
СюжетНаселение России:

Фото: Mikhail Metzel / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад пересекает красные и даже бордовые линии, поставляя вооружение на Украину. Об этом российский лидер сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «России 1», передает ТАСС.

Он также назвал западные страны зачинщиками и подстрекателями и выразил убеждение, что конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, который они поддержали. «Да, они так и делают, они с самого начала это сделали в 2014 году. Когда способствовали свершению государственного переворота», — отметил Путин.

При этом Путин отметил, что это является внутренним делом самой Украины, несмотря на то, что бывшее руководство страны можно упрекнуть в ошибках. «Запад их поддержал — это очевидно, очевидная вещь. Вооруженный конституционный переворот— с этого все началось», — сказал президент, добавив, что Россия была вынуждена защитить население Крыма и в конечном итоге поддержала Донбасс.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что целью поездки в Мариуполь было наблюдение за ходом восстановительных работ в новом регионе. Он также признался, что не пристегивал ремень безопасности, когда вел машину по улицам Мариуполя. По его словам, подобное решение было продиктовано соображениями безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стали известны потери ВСУ в Артемовске
Пилот передал записку с рисунком пассажирке и избавил ее от страха летать
На Ирину Хакамаду подали в суд
Под Сватово уничтожили командира украинского разведотряда «Бешкетники Сирка»
Матыцин раскритиковал Карпина за слова о посте тренера сборной России по футболу
В Кремле объяснили долгие переговоры Путина и Си Цзиньпина
В России оценили угрозу от союза НАТО и Японии
Путин рассказал о неожиданном разговоре с жителями Мариуполя
20-летняя москвичка подала в суд на Ирину Хакамаду из-за установления отцовства
Путин заявил о пересечении Западом бордовых линий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.