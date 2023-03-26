Путин заявил о пересечении Западом бордовых линий

Путин заявил, что Запад пересекает красные и бордовые линии, поставляя вооружение Киеву

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад пересекает красные и даже бордовые линии, поставляя вооружение на Украину. Об этом российский лидер сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «России 1», передает ТАСС.

Он также назвал западные страны зачинщиками и подстрекателями и выразил убеждение, что конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, который они поддержали. «Да, они так и делают, они с самого начала это сделали в 2014 году. Когда способствовали свершению государственного переворота», — отметил Путин.

При этом Путин отметил, что это является внутренним делом самой Украины, несмотря на то, что бывшее руководство страны можно упрекнуть в ошибках. «Запад их поддержал — это очевидно, очевидная вещь. Вооруженный конституционный переворот— с этого все началось», — сказал президент, добавив, что Россия была вынуждена защитить население Крыма и в конечном итоге поддержала Донбасс.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что целью поездки в Мариуполь было наблюдение за ходом восстановительных работ в новом регионе. Он также признался, что не пристегивал ремень безопасности, когда вел машину по улицам Мариуполя. По его словам, подобное решение было продиктовано соображениями безопасности.