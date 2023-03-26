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22:37, 26 марта 2023Мир

Макрона упрекнули в безразличии к проблемам французов

Депутат ЕП Мариани: Макрону безразличны проблемы недовольных пенсионной реформой французов
СюжетПенсионная реформа:
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Ronan Lietar / Reuters

Президенту Франции Эммануэлю Макрону безразличны проблемы населения, протестующего против пенсионной реформы. Такое мнение выразил депутат Европейского парламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани в беседе с «Известиями».

«У него очень высокое мнение о себе», — считает политик. По его словам, Макрон не предпринял попытку успокоить граждан страны в связи с повышением пенсионного возраста. Вместо этого, указал Мариани, президент упрекнул людей в глупости и неспособности понять его реформу.

Кроме того, добавил политик, французский лидер сравнил протестующих против инициативы с теми, кто штурмовал Капитолий в 2021 году, а также с участниками беспорядков в Бразилии. Мариани отметил, что массовые протесты в стране вызваны отсутствием поддержки со стороны президента. Он также напомнил, что Макрон заявлял о намерении изменить всю пенсионную систему еще во время своего первого президентского срока.

Во Франции с конца января проходят массовые уличные протесты против пенсионной реформы. Так, 31 января на митинги вышли почти три миллиона человек. На фоне происходящего рейтинг Макрона упал до рекордного минимума. Уточнялось, что работой президента довольны лишь 28 процентов опрошенных.

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Варвара Кузьмина
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