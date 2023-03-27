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14:23, 27 марта 2023Наука и техника

Поставлена под сомнение терапия антибиотиками при госпитализации с ОРВИ

Антибиотикотерапия при ОРВИ увеличила вдвое риск смерти в течение 30 дней после назначения

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Норвежские ученые из Университетской больницы Акерсхус и Университета Осло поставили под сомнение терапию антибиотиками при госпитализации с ОРВИ. Выводы исследования приводились на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ECCMID), краткий пересказ приводит Medical Xpress.

Сегодня в больницах существует распространенная практика — пациентов, поступивших с острыми вирусными респираторными инфекциями, такими как грипп, лечат антибактериальными препаратами. Однако в новой работе специалисты пришли к выводу, что антибиотикотерапия не улучшает выживаемость в подобных случаях, а увеличивает риск смерти почти вдвое в течение первых 30 дней после назначения.

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К таким данным удалось прийти в результате анализа данных 2111 взрослых, у которых взяли мазок из носоглотки или горла, а также анализы крови при поступлении в больницу в период с 2017 по 2021 год. У 44 процентов испытуемых был положительный тест на вирус гриппа (H3N2, H1N1, грипп типа B), у 20 процентов пациентов был выявлен респираторно-синцитиальный вирус (RSV), а у 35 процентов тяжелый острый респираторный синдром коронавируса (SARS-CoV-2).

Антибактериальная терапия была назначена более чем для половины (55 процентов) больных с ОРВИ при поступлении в больницу. Еще 168 пациентам были назначены антибиотики позднее в процессе госпитализации. В общей сложности 63 процента участников получали антибиотики. Менее десяти процентов (168 человек) скончались в течение 30 дней — 119 пациентам назначили антибиотики при поступлении, 27 давали препараты во время пребывания в больнице, и 22 испытуемым антибиотики не назначались.

Исследователи пришли к выводу, что больным, которым назначали антибиотики в любое время во время пребывания в больнице имели в два раза больше шансов умереть в течение 30 дней, чем те, кто не получал антибиотики, а риск смертности увеличивался на три процента за каждый день антибактериальной терапии.

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Елена Апазиди
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