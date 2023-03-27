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00:20, 27 марта 2023Спорт

Дубль Роналду помог Португалии победить Люксембург в матче квалификации ЧЕ-2024

Сборная Португалии со счетом 6:0 разгромила Люксембург в матче квалификации Евро-2024

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Сборная Португалии разгромила команду Люксембурга в матче квалификации чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 6:0. Победить команде помогли дубль Криштиану Роналду, а также голы Жуана Феликса, Бернарду Силвы, Отавио и Рафаэла Леау.

Португалия с шестью очками лидирует в турнирной таблице группы J. Люксембург занимает предпоследнее пятое место с одним очком.

Групповой этап квалификационного турнира Евро-2024 завершится 21 ноября 2023 года. Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Италии. В финальном матче команда в серии пенальти обыграла Англию.

Дарья Коршунова
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