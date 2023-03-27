Дубль Роналду помог Португалии победить Люксембург в матче квалификации ЧЕ-2024
Сборная Португалии со счетом 6:0 разгромила Люксембург в матче квалификации Евро-2024
Сборная Португалии разгромила команду Люксембурга в матче квалификации чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча завершилась со счетом 6:0. Победить команде помогли дубль Криштиану Роналду, а также голы Жуана Феликса, Бернарду Силвы, Отавио и Рафаэла Леау.
Португалия с шестью очками лидирует в турнирной таблице группы J. Люксембург занимает предпоследнее пятое место с одним очком.
Групповой этап квалификационного турнира Евро-2024 завершится 21 ноября 2023 года. Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Италии. В финальном матче команда в серии пенальти обыграла Англию.