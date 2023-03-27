Специалист допустил возможность постоянной прослушки через смартфоны

DailyMail: смартфоны технически имеют возможность постоянно подслушивать пользователя

Специалисты по безопасности допустили возможность постоянной прослушки с помощью умных девайсов. Об этом сообщает издание DailyMail.

Журналисты медиа сослались на инженеров по кибербезопасности NordVPN, которые заявили, что технически смартфоны и прочие гаджеты могут подслушивать пользователя. По словам экспертов, это возможно с помощью приложений и микрофонов устройства.

Советник по кибербезопасности Адрианус Варменховен в разговоре с изданием отметил, что именно поэтому многие приложения так часто запрашивают пользователя дать им доступ к микрофону. Варменховен назвал возможность тайно прослушивать потребителей и собирать информацию о них в маркетинговых целях «золотой жилой» для рекламодателей.

Также Адрианус Варменховен заметил, что специалисты по безопасности неоднократно уличали гаджеты в тайном сборе информации о пользователях и демонстрации релевантной рекламы. Однако доказательств, что данной возможностью злоупотребляют массово, пока не предоставлено.

Ранее специалисты маркетинговой компании Digital Third Coast (DTC) рассказали, что 60 процентов жителей США уверены, что их смартфоны прослушивают. Также оказалось, что 13 процентов опрошенных пользователей рассматривают возможность приобретения телефона без умных функций.