Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:03, 27 марта 2023Экономика

Заявления России о сокращении добычи нефти не смогли подтвердить

Bloomberg: объемы экспорта нефти из России не изменились вопреки решению сократить добычу

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Россия продолжает поставлять нефть за рубеж на уровне выше трех миллионов баррелей в сутки, не снижая экспорт шестую неделю подряд. Bloomberg отмечает, что объемы поставок топлива по морю не падают ниже этой отметки, несмотря на то что ранее Россия заявила о сокращении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки.

За неделю, завершившуюся 24 марта, экспорт сократился на 123 тысячи баррелей в сутки, до 3,11 миллиона баррелей. Агентство, ссылаясь на данные отслеживания судов, утверждает, что почти вся российская нефть направляется в Азию. При этом Индия наращивает экспорт и продолжает значительно обгонять Китай по закупкам топлива.

В общей сложности за неделю 28 танкеров погрузили 21,8 миллиона баррелей российской нефти, что на 850 тысяч баррелей (или четыре процента) меньше, чем на предыдущей неделе. Поступления в российский бюджет от продажи нефти за неделю оцениваются в 42 миллиона долларов (около 3,2 миллиарда рублей).

Brent от TradingView

Bloomberg допускает, что партнеры России по ОПЕК+ могут поощрять одностороннее сокращение добычи топлива, поскольку в настоящее время нефть эталонного сорта Brent торгуется по 75 долларов за баррель, а от рынка ожидают избытка предложения в первом полугодии 2023-го.

О решении России уменьшить добычу нефти стало известно 10 февраля. Вице-премьер страны Александр Новак указал, что в марте страна снизит добычу топлива на 500 тысяч баррелей в сутки, и добавил, что Москва не будет продавать топливо тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов ценового потолка. 21 марта Россия продлила действие меры до июня текущего года.

Сразу после принятия решения морской экспорт нефти из России за неделю упал на 14 процентов. Однако снижение объемов также не отражалось на поставках за рубеж. Bloomberg писал, что в случае снижения добычи падение экспорта фиксировалось бы в западных портах (Балтийского и Черного морей), где грузы продаются с 25-процентной скидкой к тем, что вывозятся из тихоокеанских портов. Однако такой тенденции отмечено не было.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Боец «Вагнера» рассказал о проблемах ВСУ с авиацией при боях за Артемовск
В России отменили еще один концерт Ани Лорак
В Минпросвещения раскрыли идею нового учебника обществознания
Брат Нурмагомедова захотел провести бой с победившим Яна грузинским бойцом
Россиянин на внедорожнике сбил четвероклассницу на самокате и попал на видео
ЕС решил рефинансировать поставки боеприпасов на Украину на миллиард евро
В России родители погибших полицейских добились ведомственного медобслуживания
Ивлеева высказалась об изменившей ее стране
Виктория Боня пожаловалась на насмешки в детстве
Путин наградил спасшего сверстников при атаке диверсантов ВСУ ребенка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.