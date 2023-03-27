Заявления России о сокращении добычи нефти не смогли подтвердить

Bloomberg: объемы экспорта нефти из России не изменились вопреки решению сократить добычу

Россия продолжает поставлять нефть за рубеж на уровне выше трех миллионов баррелей в сутки, не снижая экспорт шестую неделю подряд. Bloomberg отмечает, что объемы поставок топлива по морю не падают ниже этой отметки, несмотря на то что ранее Россия заявила о сокращении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки.

За неделю, завершившуюся 24 марта, экспорт сократился на 123 тысячи баррелей в сутки, до 3,11 миллиона баррелей. Агентство, ссылаясь на данные отслеживания судов, утверждает, что почти вся российская нефть направляется в Азию. При этом Индия наращивает экспорт и продолжает значительно обгонять Китай по закупкам топлива.

В общей сложности за неделю 28 танкеров погрузили 21,8 миллиона баррелей российской нефти, что на 850 тысяч баррелей (или четыре процента) меньше, чем на предыдущей неделе. Поступления в российский бюджет от продажи нефти за неделю оцениваются в 42 миллиона долларов (около 3,2 миллиарда рублей).

Bloomberg допускает, что партнеры России по ОПЕК+ могут поощрять одностороннее сокращение добычи топлива, поскольку в настоящее время нефть эталонного сорта Brent торгуется по 75 долларов за баррель, а от рынка ожидают избытка предложения в первом полугодии 2023-го.

О решении России уменьшить добычу нефти стало известно 10 февраля. Вице-премьер страны Александр Новак указал, что в марте страна снизит добычу топлива на 500 тысяч баррелей в сутки, и добавил, что Москва не будет продавать топливо тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов ценового потолка. 21 марта Россия продлила действие меры до июня текущего года.

Сразу после принятия решения морской экспорт нефти из России за неделю упал на 14 процентов. Однако снижение объемов также не отражалось на поставках за рубеж. Bloomberg писал, что в случае снижения добычи падение экспорта фиксировалось бы в западных портах (Балтийского и Черного морей), где грузы продаются с 25-процентной скидкой к тем, что вывозятся из тихоокеанских портов. Однако такой тенденции отмечено не было.