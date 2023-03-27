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22:55, 27 марта 2023Интернет и СМИ

Во Франции назвали главную угрозу безопасности страны

Французский политик Филиппо назвал президента Макрона главной угрозой безопасности страны
СюжетПенсионная реформа:
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: TASS Host Photo Agency / Global Look Press

Экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо назвал президента Франции Эммануэля Макрона главной угрозой безопасности страны. В своем Twitter политик указал, что для французов глава их страны — гораздо большая угроза, чем российский лидер Владимир Путин или лидер КНР Си Цзиньпин.

Лидер французской правой партии «Патриоты» также вспомнил заявление бывшего президента США Дональда Трампа. По словам последнего, самая большая угроза для американцев исходит не от зарубежных государств, а «от больных и радикальных политиков, которые хотят уничтожить страну изнутри».

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«Точно так же и во Франции!» — отметил Филиппо.

26 марта депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что Макрону безразличны проблемы населения, протестующего против пенсионной реформы. По его словам, политик не предпринял попытку успокоить граждан страны в связи с повышением пенсионного возраста. Вместо этого, указал депутат, президент упрекнул людей в глупости и неспособности понять его реформу.

Во Франции с конца января проходят массовые уличные протесты против пенсионной реформы. Так, 31 января на митинги вышли почти три миллиона человек. На фоне происходящего рейтинг Эммануэля Макрона упал до рекордного минимума. Уточнялось, что работой президента довольны лишь 28 процентов опрошенных.

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Марина Совина
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