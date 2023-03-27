В России подорожало самое дешевое съемное жилье

«Мир квартир»: аренда комнат в коммуналках за год подорожала на 8 процентов

В марте 2023 года аренда квартир в коммуналках в России подорожала на восемь процентов по сравнению с аналогичным месяцем в 2022-м. Динамику цен на самое дешевое съемное жилье раскрыли аналитики «Мир квартир» в своем исследовании, пишет РИА Новости.

По данным специалистов, рост арендных ставок наблюдался в 62 из 70 крупных городов страны, а снижение — в восьми. Сильнее всего комнаты в коммуналках подорожали во Владивостоке — на 33 процента за год. Второе место занимает Магнитогорск (плюс 30 процентов), а третье — Волжский (плюс 29 процентов). Заметное повышение цен также отметили в Иванове (плюс 25 процентов), Ставрополе (плюс 19 процентов), Кемерове (плюс 19 процентов), Якутске (плюс 18 процентов), Томске (плюс 17 процентов), Владимире (плюс 16 процентов) и Иркутске (плюс 16 процентов).

Отрицательную динамику аналитики заметили в Нижнем Тагиле (минус 9 процентов), Калининграде (минус 6 процентов), Владикавказе (минус 5 процентов), Москве (минус 5 процентов), Севастополе (минус 2 процента), Кургане (минус 2 процента), Череповце (минус 1 процент) и Санкт-Петербурге (минус 0,7 процента).

В «Мире квартир» уточнили, что стоимость аренды комнат в разных городах может отличаться в два-три раза. Так, самые дорогие варианты сдают в Москве (в среднем за 16,5 тысячи рублей), Сочи (15,3 тысячи рублей), и Московской области (13,4 тысячи рублей). Наиболее доступные комнаты можно снять в Пензе (5 тысяч рублей), Нижнем Тагиле (5,1 тысячи рублей) и Саранске (5,2 тысячи рублей).

«В большинстве регионов аренда комнат в коммуналках остается по-прежнему довольно активным сегментом, и в сложных экономических условиях люди, вынужденные экономить, часто выбирают такой вариант жилья. Поэтому стоимость его найма растет. В столицах же, особенно в Москве, подобное предложение мало востребовано, арендаторы в подавляющем большинстве случаев ищут хоть маленькую, но отдельную квартиру. Там мы видим не только отсутствие роста, но и падение ставок второй год подряд», — пояснил гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

Ранее стало известно, что выгоднее всего сдавать в аренду комнаты в Кирове — доходность подобных объектов оценили в 16,2 процента. Одним из лучших городов для заработка на самом дешевом жилье также назвали Рязань с показателем в 14,5 процента. Доходность в 14,1 процента зафиксировали в Вологде и Ульяновске. На Нижний Тагил и Челябинск пришлось 13,2 и 13 процентов соответственно.