Российский «Кондор-ФКА» прибыл на Восточный

«Роскосмос»: спутник «Кондор-ФКА» прибыл на космодром Восточный

Российский спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Кондор-ФКА» прибыл на космодром Восточный. Контейнер с аппаратом находится в монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос» в Telegram-канале.

Отмечается, что аппарат доставили на самолете в аэропорт Игнатьево. Затем на автомобильном транспорте он прибыл на космодром Восточный.

«Работы по приемке и перегрузке "Кондора" осуществляли специалисты космического центра "Восточный" совместно с работниками НПО машиностроения», — говорится в сообщении. В госкорпорации добавили, что совместный расчет приступил к работам со спутником «Кондор-ФКА».

Ранее представитель «Роскосмоса» Виталий Мироничев сообщил, что «Кондор-ФКА» №1 изготовлен и готов к отправке на космодром. Он отметил, что запуск спутника ДЗЗ «Кондор-ФКА» №2 намечен на 2024 год.

В ноябре 2022 года замдиректора департамента навигационных космических систем госкорпорации «Роскосмос» Валерий Заичко рассказал о планах по запуску девяти спутников ДЗЗ в 2023 году.