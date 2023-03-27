Назван покупатель активов обанкротившегося Silicon Valley Bank

FDIC: активы и депозиты обанкротившегося Silicon Valley Bank купит холдинг First Citizens

Активы рухнувшего американского банка Silicon Valley Bank (SVB) приобретет холдинг First-Citizens Bank & Trust Company. Соответствующее соглашение о продаже достигла Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC). First Citizens подтвердил информацию в пресс-релизе на своем сайте.

В общей сложности активы SVB, по состоянию на 10 марта, оцениваются примерно в 167 миллиардов долларов, а депозиты — в 119 миллиардов долларов. First Citizens приобретает кредиты SVB на сумму 72 миллиарда долларов со скидкой в 16,5 миллиарда и депозиты на сумму 56 миллиардов долларов.

Другие активы банка, а также его акции в размере 90 миллиардов долларов получит FDIC. Кроме того, регулятор получил права на повышение стоимости ценных бумаг First Citizens и обыкновенных акций с потенциальной стоимостью до 500 миллиардов долларов. По информации FDIC, оценочная стоимость краха SVB составляет 20 миллиардов долларов.

Покупатель также сообщил, что с 27 марта 17 филиалов Silicon Valley Bank в США начнут работу в качестве подразделений First Citizens Bank. Согласно данным Федеральной резервной системы (ФРС), на конец 2022 года First Citizens был 30-м крупнейшим коммерческим банком США по размеру активов. У банка есть опыт покупки обанкротившихся конкурентов — с 2009 года он приобрел более 20 кредитных организаций, которым помогает FDIC, пишет Bloomberg.

Silicon Valley Bank был закрыт регуляторами штата Калифорния 10 марта. Он стал крупнейшим разорившимся банком за 15 лет, со времен кризиса 2008 года. SVB понес огромные убытки от продажи ценных бумаг на фоне роста процентных ставок в стране. Финансовых проблем банку добавил массовый отток клиентов — за один день до закрытия банка вкладчики вывели около 42 миллиардов долларов со своих счетов.