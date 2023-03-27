Популярный у россиян напиток назвали причиной головной боли и бессонницы

Кардиолог Павличенко предостерегла от чрезмерного употребления черного чая

Чай является источником многих полезных веществ, однако его чрезмерное употребление может провоцировать бессонницу и головные боли. Кардиолог, диетолог Светлана Павличенко в беседе с «Газетой.Ru» назвала и другие свойства популярного у россиян напитка.

По словам врача, чай содержит аминокислоты, витамины, микроэлементы и полифенолы — мощные антиоксиданты, способные бороться с вредоносными микроорганизмами. «Известно, что эти вещества могут снизить риск развития сердечно-сосудистых и некоторых хронических заболеваний, в том числе болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера, диабета второго типа, некоторых видов рака», — перечислила диетолог.

Павличенко объяснила, что наиболее полезным считается зеленый чай из-за содержания в нем большого количества эпигаллокатехина галлата (EGCG) из группы полифенолов. Он снижает уровень жиров в крови, положительно влияет на массу тела и липидный профиль.

Черный чай содержит меньше полифенолов, зато помогает укрепить зубы и бронхи благодаря содержащимся фтору и теофиллину — веществу, похожему на кофеин. При этом кофеин, который также содержится в черном чае, может стать причиной недомогания при чрезмерном употреблении. Симптомы передозировки включают бессонницу, тревожность, головную боль, повышение артериального давления и сердцебиения. Врач также предупредила, что любовь к чаю может привести к повреждению эмали зубов на фоне переизбытка фтора — флюорозу.

Безопасной дозой чая можно считать от двух до десяти чашек в день, заключила Павличенко.

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